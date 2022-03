Desde este lunes se han registrado nuevos ataques de Rusia hacia la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado que el ejército ruso estaría utilizando armamento prohibido, como bombas de racimo (BM-21 Grad) y termobáricas.

La embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Markarova, aclaró en una conferencia de prensa que este tipo de bombas “están prohibidas por la convención de Ginebra” por lo que su utilización busca la “devastación” de Rusia contra Ucrania.

Lee también: Rusia advierte sobre ataques a Kiev y llama a sus ciudadanos a abandonar sus hogares

Un tipo de bomba es la de racimo, la cual mide 2,33 metros y su interior está compuesto de “pequeñas municiones” que son esparcidas al momento de su lanzamiento. Pueden alcanzar un terreno de 200 metros de diámetro.

Aquellas bombas que no explotan terminan como minas en el piso, las cuales pueden estallar en cualquier momento.

El problema de la utilización de este armamento es su alto margen de error (-5%), por lo que autoridades ucranianas han denunciado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, que este tipo de bombas está destruyendo edificios donde viven civiles, dejando víctimas fatales.

“Este ataque cruel ha matado y herido a civiles, y dañado un hospital” explicó en un comunicado el director de armas de HRW, Steeve Goose, quien hizo un llamado para que Rusia dejara de utilizar la bomba de racimo.

A Russian cluster munition struck outside a hospital in Ukraine’s Donetska region.

Cluster munitions are banned under a 2008 international treaty. But neither Russia nor Ukraine has signed the treaty. https://t.co/YB8pY9slT2 pic.twitter.com/81sbw30jsR

— Human Rights Watch (@hrw) February 25, 2022