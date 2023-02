Volaba a 12 mil metros y era del porte de un vehículo: Derriban objeto volador no identificado en Estados Unidos

Durante este viernes, la Fuerza Armada de Estados Unidos derribó lo que denominaron como un “objeto no identificado” que sobrevolaba por los cielos de Alaska. Hasta el momento no se han hecho públicos registros del momento, ya que muchas personas lo asociaron con el supuesto globo chino que fue destruido la semana pasada por los estadounidenses. De igual manera, se conoce que era del tamaño de un vehículo pequeño y que estaba a más de 12 mil metros de altitud. También, que después de una inspección, determinaron que no estaba siendo tripulado. Desde la Casa Blanca informaron que se consideró como una amenaza.