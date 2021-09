Gabby Petito es el nombre de una youtuber de 22 años, quien desde 30 de agosto se le perdió el rastro cuando estaba recorriendo Estados Unidos. Durante la jornada de este jueves, policías de Utah revelaron un video obtenido de la grabación de la cámara corporal de uno de los funcionarios, donde se ve la joven discutiendo con su pareja, Brian Laundrie. “No me ha dejado entrar al auto. Me dijo que tenía que calmarme, pero estaba calmada”, dice Petito en el registro grabado en medio de la carrera, que fue catalogado por los oficiales como una crisis de salud mental. Por otra parte, las autoridades aseguraron que el novio se ha negado a cooperar en la investigación a pesar de ser la última persona que la vio. “Dos personas salieron de viaje y sólo una regresó y la que regresó no nos ha dado ninguna información”, señaló Todd Garrison, jefe de la Policía de North Port.