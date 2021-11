El popular sitio de descargas de subtítulos para series y películas Subdivx, anunció su cierre definitivo para este 2021, acusando así un golpe duro para las descargar online.

La noticia fue confirmada por la propia plataforma de distribución de archivos SRT, quienes acusaron una serie de denuncias a lo largo de su existencia que no les permitirá seguir funcionando, optando así por despedirse de sus usuarios.

Para quienes no conocen el sitio web, SubDivX es un repositorio de archivos de subtítulos para todo lo que se les pueda ocurrir, pasando por los estrenos en el cine, la televisión, hasta cortometrajes y videos musicales a los que se les quiera entender la letra en caso de no tener el mismo idioma. La plataforma es totalmente colaborativa y los usuarios definen para qué video y qué formato es el subtítulo, así no las confunden con versiones en menor calidad o duración distinta.

El mensaje de despedida

A través de su sitio web, Subdivx publicó: “Hola amigos. A nadie le gusta dar malas noticias, pero lamentablemente tengo que informarles que a fin de año, cerraremos el sitio definitivamente. Me gustaría poder mantener subdivx abierto mil años más, pero no puede ser”, señaló el responsable de la plataforma “Los dueños de los derechos no se dan por vencidos, y seamos realistas, al final siempre ganan. Descárguense los (subtítulos) mientras puedan. Gracias a todos los creadores por el aguante, fue lindo mientras duró”

Si bien no hay una fecha concreta para su cierre, todo hace presumir que el final de Subdivx llegaría con el inicio de 2022 y que el próximo año ya no estaría operativa. Además, en su declaración apuntan contra Comeso, un grupo de ingenieros que luchan contra la piratería online para proteger las inversiones de los creadores.

El reclamo también va contra eStruxture, la empresa de data centers que almacena los registros Subdivx y que habría cedido ante las constantes denuncias de copyright.