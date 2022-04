“Seré buena para encontrarte en el cielo”: Desgarradora carta de niña a su madre fallecida en bombardeo ruso

La guerra en Ucrania ha arrasado con miles de vidas humanas a causa de los bombardeos rusos a los que han sido expuestos sus ciudadanos.

Por esta razón es que el mundo ha sigo testigo de lamentables historias de sobrevivientes que han perdido a sus familiares y amigos.

Este es el caso de una niña de solo 9 años quien le escribió a su madre una carta a mano luego de que haya fallecido producto del impacto de una bomba en Borodianka.

El asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, hizo pública esta carta de la pequeña llamada Galya en sus redes sociales, que dice: “Mami. Eres la mejor madre en todo el mundo. Nunca te olvidaré”.

“Deseo que llegues al cielo y que seas feliz en ese lugar. Yo daré lo mejor de mí para ser una buena niña e ir al cielo también. ¡Nos volveremos a encontrar ahí!”, finaliza el triste escrito.

Here's the letter from 9-old girl to her mom who died in #Borodianka.

"Mom!

You're the best mom in the whole world. I'll never forget you. I wish you'll get in Heaven and be happy there. I'll do my best to be a good person and get in Heaven too. See you in Heaven!

Galia xx". pic.twitter.com/07l7vfQxM4

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 8, 2022