Este jueves la Casa Real británica despojó al príncipe Andrés de sus títulos militares y patronato real debido a acusaciones de abuso sexual que se vinculan a Jeffrey Epstein.

La familia real publicó un comunicado en su cuenta de Twitter donde la Reina Isabel (95) confirmó el retiro de todos los títulos del príncipe.

“Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la Reina. El duque de York seguirá sin asumir ninguna función pública y defiende este caso como ciudadano privado”, se indicó.

Lee también: Abogado demandó a Mark Zuckerberg por dejarlo 30 días sin Facebook

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022