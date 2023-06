“Son absolutamente serios”: Revelan detalles sobre posible pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg en UFC

Lo que para muchos comenzó como una broma en redes sociales, podría terminar dentro de una jaula. Elon Musk y Mark Zuckerberg estarían alistando los detalles para enfretarse al interior de una jaula de artes marciales mixtas.

Así lo confirmó Dana White, presidente de la UFC, quien, en conversación con TMZ, reveló que ha estado hablando, a través de mensajes de texto con Mark y Elon, y que ambos desean enfrentarse en Las Vegas.

“Ambos muchachos son absolutamente serios sobre esto”, comentó.

Elon Musk y Mark Zuckerberg nunca se han llevado de la mejor manera. Pero, su rivalidad escaló aún más cuando el fundador de Facebook comunicó que lanzaría su propia versión de Twitter, plataforma que fue comprada hace algún tiempo por Musk.

En ese sentido, el magnate sudafricano señaló en en su red social, en respuesta a un usuario que le dijo que tuviera cuidado por las técnicas de ju jitsu que saber Mark, que “estoy listo para un combate en jaula si él lo está”.

I’m up for a cage match if he is lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023