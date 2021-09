En medio de una audiencia realizada de manera remota en Oxapampa, Perú, un detenido amenazó de muerte al juez encargado de llevar su caso.

El hombre que amenazó al juez fue Elio Bueno Gaspar, quien está acusado de homicidio. Luego que el juez Eduardo Salvatierra leyera los cargos que se le imputan, se le dio la palabra, entregando duras frases y amenazas contra el jurista.

“¿Qué tiene que decir en su defensa?”, fue lo que se le consultó al acusado, quien entregó duras respuestas. “¿Qué te voy a decir? No se entendió qué mierda te pasa”, respondió.

Lee también: Perú: Presidente Castillo ofreció disculpas por tener más hombres que mujeres en gabinete

Al escuchar estas palabras, y en un tono desconcertado, el juez le consultó al acusado: “¿A quién le estás hablando?”. Nuevamente la respuesta fue un tono amenazante. “A ti, perro. Te estoy hablando a ti. Voy a salir y te voy a matar. Ya vas a ver”, le respondió.

Las frases de este tipo no culminaron ahí. “Quiero que me hagas bien esta audiencia. Quiero que me liberes, ¿ya? Te voy a buscar debajo de la tierra y te voy a matar”, le continuó señalando Elio Bueno Gaspar.

Tras estas nuevas amenazas, el juez solicitó que se le apagará el micrófono al imputado. Además, fue dejado en prisión preventiva por los cargos mencionados.

Las medidas contra el detenido

Luego de conocerse este caso y con la prisión preventiva dictada, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú decidió tomar medidas contra el imputado.

Lee también: Así fueron los minutos de pánico que vivieron las víctimas del ataque terrorista en Nueva Zelandia

Según revelaron en un comunicado, se han tomado determinaciones para “sancionar ejemplarmente al mencionado interno”. Por aquello, se dispuso su traslado al penal de Challapalca, respondiendo esto a la seguridad penitenciaria con la que cuenta.

Junto con eso, se decidió reforzar los puestos de las diligencias judiciales, removiendo al alcaide de servicio y al jefe de seguridad.

Finalmente, desde la institución aseguraron que serán inflexibles “ante este tipo de situaciones que afecten el orden interno en los establecimientos penitenciarios del país”.