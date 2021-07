Un suceso inédito se registró en la cárcel sueca de Hallby, luego que dos individuos condenados por asesinato secuestraran a gendarmes del recinto mediante amenazas con objetos cortopunzantes.

De acuerdo con el reporte del medio sueco Aftonbladet, los secuestradores ingresaron a una sala de guardia el pabellón de alta seguridad donde se encontraban los dos uniformados, se atrincheraron en el lugar y cubrieron la cámara de seguridad que vigilaba el recinto.

Debido a esta situación, la policía y personal médico acudieron a la prisión en un operativo que contó además con negociadores del Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional. De esa manera, intentaron persuadir a los sujetos para liberar a los rehenes.

Una de las primeras demandas de los delincuentes fue un helicóptero. Pero con el pasar de las horas y ante la negativa de la policía, finalmente solicitaron 20 pizzas de kebab, las que serían repartidas entre todos los compañeros del ala de la prisión.

Luego de haberse cumplido esta última petición, y a nueve horas de registrarse el secuestro, liberaron al primer guardia. Casi dos horas después, fue liberada la segunda gendarme involucrada.

Según detalló el jefe de personal del Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional, Jörgen From Nordin, sostuvo al medio que “por lo que tengo entendido, no fue nada dramático, pero me tomó un tiempo acordar cómo se resolvería el hecho. Liberaron al segundo rehén antes de rendirse por completo”.

Finalmente, los dos reclusos fueron detenidos y trasladados a la sede de la Policía en Eskilstuna para que entregaran su declaración de lo ocurrido. Un suceso que está siendo investigado como delito de secuestro.