Detienen a pastor por trata de personas y abuso sexual contra mujeres: Una de las víctimas era su hija menor de edad

El pasado domingo, la policía de Estados Unidos detuvo a un pastor llamado Samuel Bateman, luego conocerse que estuviera casado con 20 mujeres, incluyendo a una menor de edad que resultó ser su hija.

De acuerdo con lo informado por People, el sujeto vivía en un pueblo fronterizo de Arizona, donde dirigía uno de los cultos más populares.

El FBI comenzó a investigar al líder religioso después que les llegaran denuncias respecto a extraños comportamientos con menores de 18 años.

En este sentido, la investigación arrojó que Bateman vivía con 20 mujeres, quienes eran sus esposas y del total ocho eran menores de edad.Lo más escabroso es que una de ellas, de tan solo 15 años, es su hija.

El sujeto, en tanto, enfrenta cargos por incesto, trata de personas, abuso sexual y venta de material pornográfico.

Lamentablemente, el informe contempla que el individuo presentaba a las niñas de 12 años a otros hombres y realizaba orgías invitando a niños a presenciar los actos sexuales.

En la actualidad, Bateman se encuentra en prisión preventiva, sin derecho a fianza y arriesga pasar más de 100 años en la cárcel de llegarse a comprobar los delitos expuestos por la policía.

Samuel Bateman, 46, had more than 20 "wives", many of them below the age of 15, he sex-trafficked children, and he even attempted to marry his own daughter, at one point trying to bribe her with Doritos…church folks are judgemental but do this pic.twitter.com/RovUykciZa

