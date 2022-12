Caja de pizza fue clave: Detienen a Andrew Tate por trata de personas tras descuido en burla a Greta Thunberg

(CHV Noticias/EFE) Una insólita vuelta de tuerca tuvo lo que, en un inicio, fue solo un mediático intercambio de tuits entre el ex campeón de kickboxing Andrew Tate y la activista medioambiental Greta Thunberg.

Esto, luego que este jueves el también influencer fuera arrestado en Rumania junto a su hermano por su presunta implicación en una red de tráfico de personas que obligaba a las víctimas a grabar material pornográfico.

En total hay cuatro detenidos a los que se acusa de obligar a mantener relaciones sexuales que filmaban en vídeos que retransmitían a cambio de dinero por internet “con el objetivo de obtener importantes beneficios financieros”, según la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado del país europeo.

Por otro lado, las autoridades rumanas han identificado, hasta el momento, a seis víctimas que fueron explotadas sexualmente por el grupo. Una de ellas, además, habría sido violada en dos ocasiones en marzo de este año por uno de los supuestos integrantes de la banda.

El arresto del polémico ex deportista, conocido también por sus comentarios xenófobos, homófobos y negacionistas de la crisis climática, se produjo a días de su mediática polémica con la activista sueca de 19 años.

En ella, Tate se burló de los esfuerzos de Thunberg por reducir las emisiones de carbono, enumerando su colección de autos con los detalles de sus motores, haciendo hincapié en el daño medioambiental que causan al planeta.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022