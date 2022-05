“Ella quería escapar”: Detienen a hombre acusado de matar a disparos a su hijastra de 16 años

Un hombre estadounidense está siendo investigado luego de ser acusado de asesinar a disparos a su hijastra de 16 años.

Van Brisbon (60) de Texas, Estados Unidos, enfrenta una acusación de asesinato por la muerte de Lauren Juma. Si bien en un principio quedó detenido con una fianza de un millón de dólares en la cárcel del condado de Harris, el monto subió al doble luego de una audiencia realizada este lunes.

El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando la adolescente murió tras recibir disparos mientras estaba en su casa, informó KHOU 11.

Todo comenzó alrededor de la 1 am, cuando la policía recibió un llamado de la hermana de Lauren, quien les advirtió que el hombre no le permitía salir de la casa.

“Ella solo quería escapar, eso es todo lo que quería”, explicó Keryca Harmon, hermana de la víctima. “Ella solo dijo que él estaba siendo muy raro y quería que la recogiera”, agregó.

Al llegar, los oficiales escucharon un disparo y luego gritos. Además, indicaron que el sospechoso salió de la casa y les dijo “hagan lo que tengan que hacer”.

Por su parte, los fiscales revelaron a un juez que la policía halló a la joven de 16 años con los pantalones abajo, hecho que se relacionaría con la de los investigadores, quienes dijeron que cuando Brisbon salió de la casa lo vieron subirse la ropa.

Madre habló con su hija antes de morir

Por su parte, la madre y hermana de Lauren, quienes no estaban en la casa al momento del crimen, afirmaron que hablaron con la joven por FaceTime.

“Solo sé que mi bebé me llamó por teléfono… me hizo Facetime… y me dijo mamá ‘ayúdame’, y colgó el teléfono. Esa fue la última vez que escuché su voz”, comentó Laurie Young, madre de la joven, quien estaba fuera de la ciudad y llevaba cinco años de relación con el acusado.