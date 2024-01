Conducía a baño de rituales: Detienen a 12 judíos en Nueva York por túneles secretos en sinagoga

El pasado lunes la policía de Nueva York detuvo un grupo de judíos ortodoxos que se encontraban al interior de túneles ilegales cavados en la sinagoga Chabad-Lubavitch,

El incidente ocurrió en el vecindario Crown Heights de Brooklyn, cuando trabajadores se disponían a sellar el conducto con cemento, hecho que desató la violenta reacción de los religiosos contra la policía para impedir la clausura.

Los judíos comenzaron a utilizar las bancas de madera contra los funcionarios de orden público y a romper las paredes, produciéndose la detención de alrededor de 12 personas por las agresiones.

Por el momento aún se desconoce el propósito del túnel, pero se descubrió que tenia una altura de 6 metros y conducía a un baño para rituales abandonado (mikhev), el cual se extendía por debajo de la sección de mujeres de sinagoga.

Sin embargo, el líder de la iglesia Yehuda Krinsky condenó el acto a través de X (antes Twitter), atribuyéndolo a un grupo de estudiantes extremistas que buscaban un acceso no autorizado a la edificación.

La detención rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales, tanto del momento en el que son arrastrados por la policía como las agresiones.

Some time ago, a group of extremist students, broke through a few walls in adjacent properties to the synagogue at 784-788 Eastern Parkway, to provide them unauthorized access. Earlier today, a cement truck was brought in to repair those walls. Those efforts were disrupted by the…

— Motti Seligson (@mottiseligson) January 9, 2024