Detienen a la novia del atacante de Cristina Fernández: Video de cámara de seguridad sería clave

Nuevos antecedentes se dieron a conocer en el marco del atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández.

Recordemos que la policía detuvo como el responsable a Fernando André Sabag Montiel, un hombre de nacionalidad brasileña de 35 años que, según el Ministerio de Seguridad argentino, no cuenta con antecedentes penales en su país de origen.

En diálogo con Telefe Noticias, Brenda Uriarte, la novia del sujeto, aseguró que ella y sus amigos estaban siendo amenazados por las redes sociales y que no veía a su pareja desde dos días antes del ataque.

“Nos están culpando de algo que no hicimos, dicen que somos un grupo terrorista y no tuvimos nada que ver (…) No pensé que iba a hacer algo así, no entiendo por qué lo hizo si él es un buen hombre, trabajador”, afirmó.

Días más tarde, este domingo la policía detuvo a la mujer, quien se sospecha pudo haber participado del ataque a la vicepresidenta.

Así lo detalló el periodista de Telefe, Mauro Szeta, que a través de su cuenta de Twitter informó que “la investigación detectó que mintió. Con cámaras la tendrían ubicada junto al atacante. Ella intentó posicionarse en otro lugar”.

Detuvieron a la novia de Fernando Sabag. Sospechan que pudo haber participado del ataque a @CFKArgentina De mínima, la investigación detectó que mintió. Con cámaras la tendrían ubicada junto al atacante. Ella intentó posicionarse en otro lugar. — Mauro Szeta (@mauroszeta) September 5, 2022

La detención se produjo horas después de que se decretara el secreto de sumario en el expediente del caso y durante una jornada en que se tomó declaración a un conocido de Sabag Montiel.