El astro argentino Diego Maradona, fue durante años, una figura bastante relevante no tan solo para el mundo del deporte, sino que para las figuras políticas mundiales.

Maradona, en su época de gloria, fue objeto de interés para las autoridades eclesiásticas, presidentes de la República, dictadores e incluso líderes espirituales.

En ese contexto, Vladímir Putin, el presidente del gigante asiático que tiene en jaque al mundo por la invasión de su país en contra de Ucrania, no logró escapar de su encanto, e intentó reunirse con el mejor futbolista de la historia en Moscú, en el momento en el cual, se desarrollaba el Mundial de Fútbol de Rusia 2018.

Lee también: Soldados ucranianos que repelieron ataque en isla estarían vivos: Armada asegura que fueron capturados por Rusia

No obstante, el ex capitán de la Selección Argentina, que se encontraba con hincha, presenciando la eliminación de su escuadra en octavos de final del torneo, rechazó el encuentro y se atrevió a llamarlo “reputín del orto” entre sus amigos.

Según consigna el medio Infobae, el horario para reunirse propuesto por el Kremlin era en la mañana, lo que claramente incomodó al argentino, quien prefería un cóctel más informal durante la noche.

“No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él“, dijo Diego en primera instancia.

Lee también: Adulto mayor de 80 años se presentó en las filas del Ejército de Ucrania: Combatirá por el futuro de sus nietos

No obstante, prosiguió: “Me hice dos o tres ensayos ya de… ‘hola, Putin’, ‘¿qué hacés, Putin?’, ‘sos re-putín’…, ‘reputín del orto’…, pero me tengo que levantar 9 y media… y yo 9 y media no me levanto. No me levanto… ¿Viste? No me levanto”.

“Me duele en el alma porque van a estar todos… ¿y por quién va a preguntar ‘la fiera’? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Y así… por supuesto que iba a ir de traje. Así, no… no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin… pero mañana yo no voy. Está decidido”, sentenció el futbolista que falleció el pasado 25 de noviembre de 2020.