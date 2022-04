Padre de reconocido tenista argentino sufrió violento asalto en su local: Lo intimidaron con arma cortopunzante

Un violento asalto fue el que se sufrió el papá del reconocido tenista argentino Diego Schwartzman, número 15° del ranking de la ATP, mientras atendía su tienda en Buenos Aires, Argentina.

El suceso ocurrió este domingo pasado el mediodía, donde Ricardo Schwartzman estaba trabajando en el local que tiene en la zona de Palermo, de la capital trasandina, cuando un sujeto a cara descubierta llega al recinto.

Simulando ser un cliente, el individuo comenzó a mirar diversos elementos como jockeys, para después acercarse a la caja e intimidar a la víctima con un arma cortopunzante, pidiendo el dinero en efectivo que traía y otros elementos.

El delito quedó grabado en una cámara de seguridad del recinto, registro en el que se observa que Ricardo le entrega todo lo que tiene y que en un ningún momento opone resistencia, lo que motivó al delincuente a acercarse peligrosamente a la caja registradora.

“Nosotros trabajamos de lunes a lunes. Es un local familiar que lo tenemos por un tema de necesidad, como todo el mundo. Este chico entró y me dijo: ‘Necesito que me des plata’. Yo respondí: ‘Mira, recién abro y no tengo plata”, dijo al medio Telam la víctima.

Sin embargo, la policía informó que el antisocial fue detenido a pocas cuadras de la zona del suceso, recuperando las especies que fueron robados a Schwartzman como gorros, dinero en efectivo y hasta un parlante.

Asimismo, se identificó que el ladrón tiene 37 años y cuenta con un amplio prontuario por delitos como robo con intimidación, pasando al control de detención que se realizará en las próximas horas.