La diputada argentina de Juntos por el Cambios, Gabriela Brouwer de Koning, no asistió a sesión en el parlamento por estar de vacaciones en Disney con su familia.

La instancia que había sido convocada por la oposición para votar un proyecto de Bienes Personales fue ampliamente cuestionada, ya que el oficialismo terminó imponiéndose por la diferencia de un solo voto y tres parlamentarios que pudieron revertir la situación no estuvieron presentes.

La cordobesa explicó mediante una carta a los comités el porqué no pudo llegar al hemiciclo: “Nunca estuvo en mi voluntad faltar a la sesión, ya que al momento de pedir autorización para realizar este viaje, la sesión no estaba en la agenda parlamentaria”, escribió.

“Yo me quedé a la sesión del Presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé después de 36 horas de sesión sin dormir es que se había terminado mi tarea legislativa y la voluntad por la cual el pueblo me votó”, añadió la legisladora en una entrevista.

En ese sentido, la diputada reveló que su familia había viajado con anterioridad hacia Estados Unidos (16 de diciembre) y cuando terminó el debate por el Presupuesto, se fue al aeropuerto en busca de un pasaje para unirse a las vacaciones con su parentela.

“Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior supe que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”, detalló.

“No estoy para nada bien, no ha sido una cuestión que me haya resbalado, estuve muy angustiada, fue una discusión muy difícil. Soy una persona muy responsable”, aseguró Brouwer.

“Me ganó la emocionalidad, la prioridad es el trabajo, mi primera intención fue quedarme. Fue ese segundo que se me pasó. Lo primero que pensé fue en mi familia, en mi nenito de dos años. Fue una mala decisión”, admitió la dirigente, que pidió insistentemente disculpas señalando que su ausencia “no tiene ningún tipo de justificativo”, enfatizó.

En ese contexto, la política calificó el error como el más grande que ha tenido en su carrera política y anticipó que redoblará su trabajo en el parlamento argentino.

Con respecto al proyecto de ley, el voto de Gabriela fue uno de los tres que le faltó al interbloque de Juntos por el Cambio en la sesión de Bienes Nacionales. Los otros dos fueron de Camila Crescimbeni (PRO), quien dio positivo al test de COVID-19 en los controles preventivos para ingresar al Congreso, y Álvaro González (PRO), quien viajó a Alemania al matrimonio de su hija.