A más de un año de la llegada de la pandemia, ya se han hecho comunes los chascarros durante reuniones de teletrabajo. Incluso más de uno de estos incidentes ha sido protagonizado por autoridades, tal como ocurrió con un abogado que activó un filtro de gato durante una audiencia en Estados Unidos.

Sin embargo, ahora un diputado canadiense está en el ojo del huracán tras aparecer completamente desnudo durante un pleno de la Cámara que se realizaba a través de una videollamada por Zoom.

Se trata de William Amos, diputado del Partido Liberal de Canadá, quien se volvió viral luego de este incidente por el cual tuvo que pedir disculpas.

Mediante su cuenta de Twitter, el representante del distrito de Pontiac (Quebec) explicó que se trató de “un error muy desafortunado y, obviamente, estoy avergonzado por ello”.

“Mi cámara se quedó encendida por accidente mientras me ponía la ropa de trabajo después de salir a correr. Pido sinceras disculpas a todos mis compañeros de la Cámara. Ha sido un error y no volverá a ocurrir“, explicó Amos.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

— Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021