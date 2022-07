“Es un gran paso”: Director general de la OMS destaca plan “Copago Cero” de Fonasa anunciado por el gobierno

Durante la jornada de este jueves y a través de su cuenta en Twitter, el director general de la agencia de salud OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió al más reciente anuncio del gobierno en materia sanitaria y que se asocia al copago cero para los beneficiarios del sistema público.

Mediante un tuit, el líder de la Organización Mundial de la Salud celebró la decisión del Ejecutivo de prestar atención gratuita a quienes sean parte de los tramos C y D de Fonasa.

La medida fue dada a conocer el pasado miércoles por el presidente Gabriel Boric, un programa que favorecerá a los usuarios de Fonasa consagrando la gratuidad al momento de atenderse en la red pública de salud.

El beneficio será específicamente para quienes estén en los tramos C y D, quienes ahora no deberán pagar nada cada vez que vayan a un recinto público de salud. En total, la iniciativa terminará favoreciendo a más de cinco millones de personas.

Según lo detallado por el mandatario, el plan “Copago Cero” comenzará a regir desde el 1 de septiembre del 2022, por lo que las mencionadas personas de los planes C y D se sumarán a la gratuidad que ya tienen las que pertenecen a los tramos A y B.

Con esto, las más de 15 millones de personas que forman parte de Fonasa no deberán pagar por sus atenciones que reciban en la Red Pública (AUGE/GES y No AUGE/GES), lo que va en la línea de lo señalado por el jefe de Estado en Cuenta Pública de junio.

Frente a esto, Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó en redes sociales que se trata de un “gran paso hacia su compromiso de salud para todos y todas”.

We welcome the decision by @GobiernodeChile to cover all health costs for 6 million Chileans. This is a great step towards their commitment to #HealthForAll. https://t.co/qMbbCr8AJd

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 28, 2022