Una médica estadounidense dijo que al atender pacientes con COVID-19 que en un principio se negaron a aplicarse la vacuna, les dice que ya “es demasiado tarde” al momento de intubarlos.

Lee también: Atleta bielorrusa permanece en Polonia: “Temo por mis padres”

“Una de las últimas cosas que hacen antes de ser intubados es suplicarme por la vacuna. Les tomo la mano y les digo que lo siento, pero que es demasiado tarde”, aseguró Brytney Cobia, quien trabaja en Grandview Medical Center en Birmingham, Alabama.

A través de una publicación en Facebook, dijo que solo uno de sus pacientes se había vacunado y se espera que sobreviva. El resto no lo están y se encuentran en situaciones críticas e incluso mueren.

“Unos días después, cuando llegó la hora de la muerte, abrazo a los miembros de su familia y les digo que la mejor manera de honrar a su ser querido es vacunarse y alentar a todos los que conocen a hacer lo mismo. Ellos lloran y me dicen que no lo sabían. Pensaron que debido a que tenían cierto tipo de sangre o cierto color de piel, no se enfermarían tanto. Pensaron que era solo una gripe”, agregó.

Lee también: Polémica familiar tras la muerte de multimillonario: Dejó fortuna de 1.200 millones de dólares a su amante

Según Clarín, Alabama tiene la tasa más baja de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos. Con solo el 33,7% de la población que ha recibido la vacuna, la variante Delta se está extendiendo en el estado, provocando un aumento de casos y hospitalizaciones.