El pasado sábado 14 de agosto, el documentalista chileno Jorge Said, que se encuentra realizando un trabajo audiovisual en Afganistán, declaró sentirse preocupado por lo que estaba sucediendo en la capital del país asiático, debido al despliegue de los oficiales de inteligencia, aunque según relata, le informaron que la ciudad no caería hasta dentro de un par de meses.

No obstante, en menos de 24 horas los talibanes ya habían tomado el control en Kabul, la capital de la nación de medio oriente, ya que incluso, su presidente, Ashraf Ghani, abandonó el país luego del colapso del Gobierno y el miedo infundado en la sociedad.

En ese contexto, luego del caos y la crisis humanitaria que se vive, el profesional de las comunicaciones de 55 años planifica su salida del país, pero antes, relata cómo ha sido su experiencia en medio de las temidas represalias de los talibanes, que podrían cometer luego del retiro de las tropas occidentales luego de 20 años de las operaciones militares en la zona.

Por otra parte, uno de los portavoces talibanes, Suhail Shaheen, señaló que los dirigentes quieren una “transferencia del poder pacífica sin ánimo de “venganza”. Pero lo anterior, no deja tranquilo a los ciudadanos ni menos a las ciudadanas que son las más afectadas por la cultura en contra de los derechos de las mujeres y de las niñas perpetradas por el grupo en cuestión.

Lee también: Camila Vallejo y su decisión de no ir a la reelección: “El Congreso Nacional no es la única trinchera”

Asimismo, Jorge Said, habló con BBC Mundo para entregar su testimonio sobre cómo ha vivido la situación, en medio de la producción de un reportaje en el cual se encontraba trabajando.

“No se sabe cómo van a actuar los talibanes”

“La situación es muy crítica. Los talibanes entraron hace una hora a mi hotel. Por suerte no vinieron a mi habitación. Se pensó lo peor, que venían a por los extranjeros. Pero quienes estuvieron con ellos dicen que fueron muy amables, que no preguntaron por extranjeros, que era lo que más temíamos”, cuenta Said.

“Mi hotel en Kabul es de alta seguridad. Hay tres puntos de control con varios guardias armados, pero cuando llegaron los talibanes, bajaron las armas y los dejaron pasar. Vino una decena, solamente con un hombre armado. Dijeron que no quieren asustar. En la calle hay mucho nerviosismo. No se sabe muy bien cómo van a actuar los talibanes“, enfatiza.

“La mayoría piensa que están siendo astutos. Que vienen con una rosa diciendo que van a tratar a todo el mundo bien, esta semana, para mostrar a la comunidad internacional que tienen otro tipo de comportamiento de cuando estuvieron en el poder hace décadas y que van a respetar los derechos de las personas. Pero la gente aquí desconfía por lo que pasó en otras provincias, donde ejecutaron a soldados rendidos y castigaron a mujeres por no llevar burka”, advierte Jorge.

“Para los periodistas se ha vuelto muy difícil trabajar”

“Hay una falta de información total. Ayer estuve en el aeropuerto y hay más de 5.000 o 10.000 personas que están allá sin ningún tipo de facilidades. Cuando llegué, los militares me avisaron de que los talibanes ya estaban a dos kilómetros del aeropuerto. Fue bastante complicada la vuelta. Caminé 20 kilómetros porque el tráfico paró todo. Durante tres o cuatro horas estuvo bloqueado”, relata el documentalista.

Lee también: Paris hizo una “advertencia” a Puerto Natales: Comuna tuvo un alza del 100% de casos en los últimos siete días

“Daba la impresión de que los militares se estaban yendo, que entregaban la ciudad. Hay mucho terror en las calles. La gente está agresiva. Muchos pelean. Para los periodistas se ha vuelto muy difícil trabajar. Es casi imposible porque nos reconocen el acento. Si nos reconocen el acento español o inglés, inmediatamente la gente se nos echa encima“, advierte.

“Casi no queda un cajero con dinero. Miles de personas tratan de sacar lo último de los bancos. Ayer grabando se vino una multitud contra mí. Es muy peligroso. No se sabe quién es talibán y quién no porque los talibanes visten de civiles, como cualquier otro afgano“, asegura el chileno.

“Catástrofe humanitaria: La gente duerme en las calles”

“Hay poca agua y la electricidad se corta cada 15 minutos. Los campos de refugiados están terribles. La gente está durmiendo en la calle, directamente en el piso, sin frazada o algún tipo de asistencia. Nos contaron que por las noches muchos consumidores de opio bajan a robar”, dice el periodista.

“Es una catástrofe humanitaria y muchos sienten terror por los talibanes gobernando el país. Es una situación de emergencia. Los refugiados están en mayor peligro porque huyeron de sus provincias y creen que pueden acusarlos de escapar o ser colaboradores de fuerzas extranjeras. Muchos sienten una tristeza absoluta, especialmente las mujeres”, manifiesta.

Lee también: Por unanimidad: Comisión de Salud aprobó proyectos que prohíben testeo animal en cosméticos

Con respecto al sexo femenino en Afganistán, cuenta que desde que llegó hace unos 13 días a Kabul, ha trabajado con muchas de ellas: artistas y deportistas de gran nivel. “Están aterradas. Entrevisté a una violinista de 20 años que desde los cuatro estudia violín 14 horas diarias. Si le dicen que no puede seguir practicando un instrumento occidental, ella dice que se tiene que suicidar. Muchas jóvenes de 20 años crecieron vistiendo ropa occidental por la influencia estadounidense. Es un cambio radical”, revela el chileno.

“El odio hacia Estados Unidos”

Con respecto a cómo se está llevando en la práctica la situación, indica que “varios periodistas están vistiendo con ropa afgana, túnicas, para llamar menos la atención“. Con relación al comercio, los negocios “andaban poniendo música religiosa, como una manera de agradar a los talibanes. Las televisiones han cortado el fútbol y los canales internacionales. Ya empiezan a verse pequeños cambios”, afirma.

“Kabul es una ciudad liberal. Ha estado 20 años bajo influencia estadounidense. Mucha gente viste como occidental y ya siente la presión. Por eso muchos, ahora mismo, sienten una especie de odio hacia Estados Unidos. Creen que el caos está provocado por la decisión estadounidense de partir de acá de una forma tan caótica y desorganizada“, atestigua.

Lee también: Mujer acusó a Bob Dylan de haber abusado sexualmente de ella a los 12 años

“Las personas comunes de acá no entienden: ¿cuál es el apuro de Joe Biden en sacar a la gente aquí tan rápido después de 20 años? Es un momento de gran confusión debido a que hay dos tipos de discurso. Uno bastante amable de parte de los talibanes en el sentido de que van a respetar a los civiles y por otro lado mucha gente que se siente amenazada. Cuando hablamos de amenazas, no son amenazas muy fáciles. Son amenazas de muerte”, asegura.

Finalmente reveló que no saben cómo está trabajando la embajada estadounidense, ya que fue en el organismo que se inscribió para arribar al país afgano. Además, advirtió que los periodista están muy preocupados por cómo van a irse, pero entiende, que no serán los principales afectados. En ese sentido, dijo que tenía todos las maletas listas para cuando sea posible volver al continente americano.