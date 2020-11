(CNN) – El presidente Donald Trump anunció en Twitter este lunes que ha despedido al secretario de Defensa Mark Esper y que Christopher Miller, quien se desempeña como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, se convertirá en secretario interino “con efecto inmediato”.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020