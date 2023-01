“¿Te vas a mover?”: Dueño de galería de arte fue detenido tras rociar con agua a mujer en situación de calle

La policía de San Francisco, Estados Unidos, detuvo en las últimas horas al dueño de una galería de arte, luego de que rociara con agua a una mujer en situación de calle.

Se trata de Shannon Collier Gwin, quien fue grabado por un transeúnte cuando estaba discutiendo con esta persona para que se alejara de su tienda, acusando que “espantaba ” a los que querían entrar.

Medios locales consignaron que el hecho ocurrió el pasado 9 de enero, pero la orden de detención se dictó recién el pasado miércoles luego de que el caso se viralizara en redes sociales.

En el registro se aprecia que el sujeto le dijo “Muévete, muévete, muévete”, después de lanzarle los chorros directamente a la cara. “¿Te vas a mover?”, insistió.

La orden judicial fue por el delito menor de agresión “por el supuesto rociado intencional e ilegal de agua a una mujer sin hogar”, ya que el hombre de 71 años manguereó por varios segundos a la víctima.

Previo a su arresto, Collier Gwin señaló a ABC7News que no estaba para nada arrepentido de lo sucedido y apuntó a que la persona en situación de calle “es muy psicótica. Me resulta difícil disculparme cuando no hemos tenido ayuda con la situación”.

En cuanto a la mujer, algunos matutinos aseguraron que acudió al hospital a recibir tratamiento después de este preocupante episodio, a quien solamente identificaron como “Q”.