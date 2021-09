La noche del pasado 28 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que los servicios de inteligencia le advirtieron que habría un nuevo atentado de ISIS-K en Kabul, Afganistán. Horas más tarde, el 29 de agosto, EE.UU. confirmó “ataque defensivo a un vehículo bomba”.

El hecho causó conmoción, puesto que siete niños fallecieron en el lugar. Por lo mismo, una investigación militar de Estados Unidos comenzó a esclarecer el hecho y durante esta jornada confirmaron que el ataque aéreo mató a 10 civiles.

Del mismo modo, se confirmó que el vehículo contra el que iba dirigido el ataque probablemente no eran una amenaza de ISIS-K.

Directamente desde el Pentágono, el general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, ofreció disculpas tras admitir que el ataque “fue un error”.

“Este ataque se realizó con la convicción de que evitaría una amenaza inminente para nuestras fuerzas y los evacuados en el aeropuerto, pero fue un error y ofrezco mis más sinceras disculpas. Nos esforzaremos por aprender de este horrible error”, declaró Mckenzie.

Finalmente, recalcó que el Comando Central iniciará una investigación para identificar a los responsables.

