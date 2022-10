Hackeo a Ejército mexicano: Filtran que Mon Laferte y colectivos feministas habrían sido vigiladas

El Ejército mexicano habría sido vigilada durante cinco años a organizaciones feministas que lideraban protestas contra la violencia machista en dicho país. Entre las fichas que se filtraron, figura la cantante chilena Mon Laferte, que fue catalogada como “activista y simpatizante” del movimiento.

De acuerdo con la información consignada por el medio mexicano El Universal, el hecho se dio a conocer luego de las filtraciones ocurridas en el marco del hackeo que realizó el grupo de activistas centroamericanos Guacamaya.

Dentro de las principales revelaciones de los documentos está que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo desde el año 2017 un seguimiento al movimiento feminista.

Según el medio, el monitoreo se realizó desde esa fecha hasta hace menos de un mes. Así lo confirmó un documento con fecha del 8 de agosto de este año titulado “Activismo Social Relevante”, y que expone varias fechas y personalidades importantes, que van desde activistas hasta artistas.

Una de ellas fue Mon Laferte, cuya foto se recalcó en el documento con un círculo amarillo y que fue acompañada de una “BAZ”, que quiere decir “una acompañante no informada”.

En total, serían 15 los colectivos feministas que fueron monitoreados por el Ejército mexicano, entre los que se incluyen las agrupaciones Histeras, Coordinadora 8M, Colectivo Feminista de Economía del IPN, Resistencia Queer, Las Brujas del Mar y Cueva de Brujas.

El presidente del país norteamericano, en tanto, aseguró que lo expuesto por las filtraciones no se trata de espionaje, sino que afirmó que es una actividad de inteligencia. Esto, tras una denuncia interpuesta por distintos periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.

“Sí la Sedena pues tiene inteligencia que no espionaje, porque para enfrenar la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia, no la fuerza. Imagínense, si todo ese enfrentamiento armado, pues eso es lo que se hacia cuando se declaró en la guerra que llegaban a rafaguear, masacres, no. Es atender las causas que originan la violencia, y aunque no les guste “abrazos, no balazos” y el uso de la inteligencia”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador.