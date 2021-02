Luego que el Ejército de Myanmar se tomara el poder mediante un golpe de Estado a la líder civil Aung San Suu Kyi, los militares han decidido cortar el acceso de las personas a Facebook.

El golpe que dan las fuerzas armadas birmanas buscaría generar dos efectos principales: evitar cualquier tipo de convocatoria a manifestaciones contrarias al Alto Mando y cerrar un espacio de discusión y debate donde surgirían críticas.

Junto con anunciar la medida se señaló que tendría una duración limitada hasta el 7 de febrero, y que esta sólo respondía a la preocupación por quienes intentarían desestabilizar la red social.

Naciones Unidas condenó lo ocurrido en el país asiático, haciendo un llamado a las potencias del mundo a rechazar el plan de los militares, quienes buscan realizar nuevas elecciones tras acusar fraude en el proceso ya vivido.

La reacción de estos países, como Estados Unidos, Rusia, China o los que componen la Unión Europea, ha sido dispar. En el Consejo de Seguridad permanente los norteamericanos y europeos parecen estar claramente en oposición a lo ocurrido, mientras que Rusia y China han evitado referirse al conflicto.

Con el corte temporal al acceso a esta red social se estaría limitando el nivel de convocatoria entre la población myanma, cuyos videos de protestas se comenzaron a hacer virales y sus grupos y tendencias tomaban fuerza.

Así como Facebook, otras redes habrían sido bloqueadas. Según el observatorio en Internet, NetBlocks, Instagram, Messenger y WhatsApp sufrieron la misma suerte, generando así que las comunicaciones entre ciudadanos se viera duramente golpeada, sobre todo cuando la pandemia del coronavirus limita las reuniones sociales.

⚠️ Confirmed: Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp servers are now restricted in #Myanmar on state-owned internet provider MPT; real-time metrics show selective filtering in place even as basic connectivity is restored following military coup 📉

📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/psiYZMIium

— NetBlocks (@netblocks) February 3, 2021