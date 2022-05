En traje de baño y comiendo salchichas: Las llamativas postales que dejaron las elecciones en Australia

(CHV Noticias/ EFE).- La jornada de este sábado 21 de mayo las y los autralianos se apostaron en la urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales, donde el Partido Laborista, liderado por Anthony Albanese, ganó y se impuso a la coalición conservadora del primer ministro Scott Morrison, que ostentaba el poder desde 2013.

Entre las curiosas imágenes que dejaron estos comicios se encuentra la asistencia de muchos australianos en traje de baño a los centros de votación, según registraron medios locales e internacionales.

Además, y según la tradición electoral australiana, para recaudar fondos para los clubes locales y animar a la gente a votar, los electores hicieron fila en los centros de votación de Sidney para comprar sándwiches de salchicha a la parrilla, conocidos coloquialmente como la “salchicha de la democracia”.

Las elecciones se realizaron para elegir a los miembros del 47.º Parlamento de Australia, los 151 escaños de la Cámara de Representantes, y 40 de los 76 escaños del Senado.

“Esta noche el pueblo australiano ha votado por el cambio”, dijo el líder de los laboristas, conocido como “Albo”, en un acto de su partido en el oeste de Sidney, en el que se comprometió a “impulsar la productividad, aumentar los salarios y los beneficios” para que la “economía que trabaje para las personas y no al revés”.

Las proyecciones de la Comisión Electoral Australiana otorgan 71 escaños a los laboristas -cerca de los 76 que conceden mayoría absoluta-, frente a unos 53 que habría obtenido la coalición Liberal- Nacional de Morrison.

“Quiero que Australia siga siendo un país que, independientemente de donde vivas, de a quien adores, de a quien ames o de cuál sea tu apellido, no ponga restricciones a tu camino en la vida”, expresó Albanese, al prometer también acciones contra la crisis climática, así como dar pasos para el reconocimiento de los indígenas de su país y la igualdad de género, entre otros asuntos.

Albanese, de 59 años e hijo de una humilde madre soltera, devuelve a los laboristas al poder tras los gobiernos entre 2007 y 2013 de los primeros ministros de su partido Kevin Rudd y Julia Gillard, quienes se alternaron el Ejecutivo y protagonizaron un período de inestabilidad gubernamental a raíz de una serie de disputas internas.

