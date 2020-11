Roberto Pizano y su hijo Rafael viven la nostalgia cubana desde Tampa, en el estado de Florida. El padre formó parte de la resistencia anti revolucionaria después de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.

“No hay un día en que yo me pueda acostarme a dormir sin que me suene la voz de los hombres fusilados que yo los sentía al lado mío”, sinceró.

En tanto, su hijo, a sus 40 años, aún no conoce Cuba. Por ello, se transporta a sus orígenes yendo a una plaza ubicada en el centro de Tampa, en honor al prócer cubano José Martí.

“(En Cuba) tengo a mis primos, a mis primas. Tengo a la mayoría de mi familia ahí y simplemente tengo comunicación vía teléfono. Yo quisiera verlos un día, pero no voy a Cuba hasta que Cuba vaya a ser libre”, contó.

Una de las razones que tiene Rafael para no viajar al país centroamericano es que su padre estuvo detenido por cerca de 18 años.

“Me sacaron y cuando yo llegué a un camión, donde ellos me llevaban, en el camión habían unos 7 hombres más. Uno a uno, ellos los fueron fusilando. Me pusieron encima de la sangre de los demás, me arrastraron y me dijeron: ‘no te vamos a fusilar ahora, te vamos a fusilar hasta que tú nos confieses'”, recordó.

Un pacto entre Fidel Castro y Jimmy Carter para la liberación de presos políticos le permitió dejar la cárcel y radicarse hasta hoy en Estados Unidos.

Han pasado más de 40 años desde aquel entonces. Hoy, en su casa, en el estado de Florida, Roberto conserva recuerdos de un país al que nunca regresó. Incluso, aún tiene el acta que lo condenaba a 30 años de prisión.

En la previa de las elecciones del próximo martes, las encuestas dan un empate técnico entre Trump y Biden en la codiciada Florida. Roberto cree en el discurso del actual presidente, quien ha acusado a su contendor de querer convertir a Estados Unidos en un país socialista.

“Si esta corriente socialista llega al poder, olvídese de que lo van a imponer de todas maneras. Lo han hecho en todas partes”, afirmó.

Si bien el voto latino históricamente se ha inclinado por el partido demócrata entre un 60% y 70%, en Florida, el discurso anti socialista de Trump ha calado hondo en la comunidad de origen cubano, como es el caso de Roberto y Rafael.

Esta es una de las tantas aristas del intrincado voto hispano, clave en las elecciones del próximo martes.