“Es un mineral muy común”: Elon Musk comentó la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el gobierno

A través de redes sociales, el empresario estadounidense Elon Musk se refirió a la Estrategia Nacional del Litio presentada este jueves por el presidente Gabriel Boric.

El comentario surgió luego que la cuenta de Twitter de Unusual Whales indicara que “Chile nacionalizará la industria del litio del país”.

Además, destacó que nuestro país es “el segundo mayor productor mundial del metal esencial en las baterías de vehículos eléctricos, para impulsar su economía y proteger su medio ambiente”.

A modo de respuesta, el multimillonario señaló que “el mineral de litio es muy común en toda la Tierra. Lo que importa es la capacidad de refinación“.

Cabe mencionar que Musk es propietario de Tesla, compañía que se dedica al diseño y fabricación de automóviles eléctricos, por lo que hace unos meses se dio a conocer que tenía los ojos puestos en Chile para eventuales negocios relacionados al litio.

Lithium ore is very common throughout Earth. What matters is refining capacity.

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023