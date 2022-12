Elon Musk anuncia que renunciará a la dirección ejecutiva de Twitter tras resultados de polémica encuesta

En este sentido, recientemente Twitter suspendió las cuentas de varios periodistas o blogueros que se habían mostrado críticos con Musk, pero la decisión desató una enorme polvareda -con advertencias a Musk incluso desde el Gobierno estadounidense o de la Unión Europea-, hasta el punto de que Musk lanzó otro sondeo sobre si deberían ser readmitidos, cosa que hizo en las últimas horas.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022