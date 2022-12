Tras elogiar a Hitler: Elon Musk suspendió cuenta de Kanye West en Twitter por “incitar a la violencia”

Continúan las repercusiones tras los cuestionados comentarios que emitió Kanye West, en los que elogió a la figura del dictador Adolf Hitler y valoró a los nazis.

Esta vez fue el turno de Twitter, red social que mediante su propietario, el multimillonario Elon Musk, optó por cerrarle la cuenta al cantante por “incitar a la violencia”.

“Solo aclarar que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia”, escribió Musk a través de su cuenta de Twitter sobre el artista norteamericano.

Las palabras de West, ahora conocido como Ye, se dieron en el marco del programa Infowars, donde señaló que “Hitler inventó las autopistas y los micrófonos que uso en mi carrera. No puedes decir en voz alta que esa persona no hizo nada bueno. Todos los seres humanos tienen algo de valor que aportaron, especialmente Hitler”.

Sus declaraciones han generado repudio transversal y le ha costado cuantiosos negocios.

Poco después de que se dieran a conocer las palabras de Ye, la Parler desistió de vender la plataforma al rapero.

Lo mismo ocurrió con la marca Adidas, quienes hace un tiempo cortaron lazos con Kanye West, quien ya había emitido declaraciones antisemitas.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022