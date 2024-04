Visa Waiver en la mira: Elon Musk llama a “tomar medidas” al ver video de delincuentes chilenos

El multimillonario estadounidense Elon Musk respondió a una publicación a través de redes sociales debido a las bandas delictuales que operan y llegan hasta Estados Unidos gracias a la Visa Waiver.

“Las pandillas chilenas están aprovechando el Programa de Exención de Visa de EE.UU. y están viniendo a EE.UU. sólo para robar casas de lujo”, señala el posteo de Collin Rugg, quien en X se identifica como cofundador de Trending Politics.

El programa de Visa Waiver permite a los turistas ingresar a Estados Unidos por 90 días, lo que estaría siendo utilizado por delincuentes para desbaratar inmuebles y realizar otros delitos.

Frente a lo sucedido, el magnate y fundador de Tesla escribió que “sólo empeorará a menos que se tomen medidas”, llamando al gobierno de Joe Biden a tomar cartas en el asunto.

En este sentido, la propia embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, explicó qué “no diré que Chile esté exento de riesgo de salir del programa, porque siempre debes cumplir con tus requisitos”.

It will only get worse unless action is taken

