Fuertes lluvias ha traído la tormenta tropical Elsa a Nueva York, donde las inundaciones han afectado a diferentes estaciones de metro, que ha sido blanco de críticas los últimos años por el descuido por parte de las autoridades y su mal estado.

La inundación no ha dejado víctimas fatales, pero sí ha provocado un gran colapso en la ciudad.

Lee también: En el primer semestre de 2021, la deforestación en la Amazonía brasileña fue la mayor en 6 años

En redes sociales se han viralizado imágenes de personas intentando moverse sobre las aguas y videos de andenes llenos de agua. Las autoridades de Nueva York emitieron una alerta de inundaciones en la ciudad como consecuencia.

Waist-deep water in the subway and flooded highways: Here’s how heavy rains affected New York City — and more severe weather is on the way as Tropical Storm Elsa made its way up the Northeast coast. https://t.co/mjOD38zLsa pic.twitter.com/mFewfkdlIh

— The New York Times (@nytimes) July 9, 2021