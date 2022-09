De Elton John al Manchester United: Celebridades despiden a la Reina Isabel II en redes sociales

Impacto mundial es lo que ha generado la muerte de la Reina Isabel II a los 96 años, cuya noticia se dio a conocer a través de los canales oficiales durante la tarde de este jueves 8 de septiembre.

Y es que este es un hecho histórico porque dejó de existir la monarca de la Corona Británica que más tiempo estuvo en el trono al cumplir siete décadas desde que asumió el poder cuando solo tenía 25 años y debió enfrentar la muerte de su padre, Jorge VI.

Su figura y personalidad ha sido representada en películas, series y diferentes producciones, tanto en Hollywood como a nivel periodístico en documentales y reportajes.

Además, era una de las personas más queridas por los británicos, pese a las polémicas y controversias, por lo que su deceso fue comentado por múltiples celebridades, desde actores y músicos hasta el mundo deportivo.

En la siguiente nota, reunimos algunas de las despedidas a través de las redes sociales de diferentes rostros y agrupaciones con reconocimiento mundial.

Elton John

Uno de los primeros músicos británicos es demostrar su lamento por la partida de la Reina Isabel II fue el músico británico Elton John, quien en 1998 fue nombrado Sir, un año después de la muerte de su amiga Lady Di, debido a su música y espíritu caritativo.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, John escribió que “me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Fue una presencia inspiradora y condujo al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia y una genuina calidez. La reina Isabel ha sido una gran parte de mi vida desde la infancia hasta el día de hoy, y la extrañaré mucho”.

Paul McCartney y Ringo Star

Siguiendo en el mundo de la música, otras de las leyendas que también tuvieron palabras de despedida para la monarca fueron los ex Beatles Paul McCartney y Ringo Star.

Paul fue nombrado Sir en 1997 por sus servicios a la música, mientras que en 2018 fue designado como “Acompañante de Honor” de la Reina. “Dios bendiga a la reina Isabel II. Que descanse en paz. Larga vida al rey”, escribió McCartney.

God bless Queen Elizabeth II

May she rest in peace

Long live The King Paul McCartney pic.twitter.com/fK9wXqkAsa — Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 8, 2022

Por su parte, Ringo, que fue nombrado Sir en 2018, escribió: “Dios bendiga a la reina Isabel. Paz y amor para toda la familia. Paz y amor, Ringo”.

God bless Queen Elizabeth peace and love to all the family peace and love Ringo. 😎✌️🌟❤️🌈☮️ pic.twitter.com/B8Tomh9HoD — #RingoStarr (@ringostarrmusic) September 8, 2022

Mick Jagger

En 2003, Mick Jagger se convirtió en un Caballero del Imperio Británico, por lo que también se unió a los músicos que fueron nombrados Sir.

Ahora, en su Twitter, indicó que “durante toda mi vida, Su Majestad, la Reina Isabel II siempre ha estado ahí. Recuerdo que en mi infancia pude ver los momentos destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación. Mi más sentido pésame a la familia real”.

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK — Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022

Helen Mirren

La actriz británica Helen Mirren, quien interpretó a la Reina Isabel II en la película The Queen en 2006, papel que le valió un premio Oscar a Mejor Actriz, también acudió a sus redes sociales para despedir a la monarca.

“Estoy orgulloso de ser isabelina. Lloramos a una mujer que, con o sin corona, era el epítome de la nobleza”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helen Mirren (@helenmirren)

Gary Oldman

El actor inglés, Gary Oldman, publicó una foto de la ahora fallecida Reina con el año de su nacimiento hasta el de su muerte, además del comunicado en que se dio a conocer la noticia, publicación que acompañó junto a una bandera y un emoji de corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gary Oldman & Gisele Schmidt (@giseleschmidtofficial)

Lily Collins

La actriz británica Lily Collins, hija del músico Phill Collins, tampoco se quiso quedar fuera de las despedidas a través de redes sociales ante la muerte de la Reina.

En su cuenta de Instagram, la protagonista de Emily in Paris publicó una antigua foto de Isabel II junto a un largo texto en el que indicó que es “la única monarca que la mayoría de nosotros hemos conocido. Recuerdo haber crecido viendo sus discursos de Navidad todos los años con asombro. Deteníamos todos los preparativos de celebración y observábamos de cerca con una taza de té. Era una tradición, y las tradiciones eran algo que le apasionaban mucho. Hoy estoy reflexionando sobre su increíble reinado y años de servicio inquebrantable y todos mis recuerdos de ella que aprecio. Mi corazón está con la familia real: que descanse en la paz más dulce, sabiendo que su legado vivirá…”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lily Collins (@lilyjcollins)

Victoria Beckham

La empresaria británica ícono de la moda y esposa del ex futbolista David Beckahm, Victoria Beckham, acudió a sus redes sociales para despedir a la monarca.

“Hoy es un día muy triste no solo para nuestro país sino para el mundo entero. Estoy profundamente entristecida por el fallecimiento de nuestra querida monarca, Su Majestad la Reina. Será recordada por su firme lealtad y servicio y mis pensamientos están con la familia real en este momento increíblemente triste”, escribió.

Tanto ella como su esposo son cercanos a la familia real, incluso fueron a la bodas de William y Harry.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ozzy Osbourne

El músico y compositor británico, Ozzy Osbourne, fue otro de los famosos que no se quiso quedar sin despedir a la Reina Isabel II.

“Lamento junto a mi país el fallecimiento de nuestra más grande Reina. Con gran pesar digo que es devastador pensar en Inglaterra sin la Reina Isabel II”, expresó.

I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 8, 2022

Duran Duran

Continuando en el ámbito musical, el grupo británico Duran Duran también tuvo sentidas palabras de despedida para la fallecida Monarca.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, indicaron que “ella ha visto cambios que van más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Ha enfrentado desafíos una y otra vez. Su vida ha sido notable en muchos sentidos. Todos la extrañaremos y estamos agradecidos por el increíble servicio que brindó a la gente de Gran Bretaña y los países de la Commonwealth”.

Fórmula 1

Las despedidas han llegado desde diferentes ámbitos, incluso el deporte. La Fórmula 1 publicó una foto de la Reina Isabel II en la que lamentaron su muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Premier League

Una de las ligas de fútbol más importantes del mundo es la Premier League, organización que tampoco se quiso quedar fuera de las múltiples despedidas a la Reina.

“La Premier League está profundamente entristecida al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina, Isabel II. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia real y todos los que lloran la pérdida de Su Majestad en todo el mundo”, expresaron.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

Manchester United

El club Manchester United despidió a la Reina Isabel con una foto en la que aparece tomando la copa.

“El Manchester United comparte el dolor de toda la nación tras el anuncio del Palacio de Buckingham sobre el fallecimiento de Su Alteza Real la Reina Isabel II”, anunciaron.