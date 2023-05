“Fue una locura”: Embarazada comenzó trabajo de parto en pleno festival de música electrónica con Zedd de fondo

Si bien todos los embarazos se pueden programar, hay algunos que no siempre resultan como se planean. Eso es lo que le ocurrió a una mujer en Estados Unidos, quien asistió a un conocido festival de música electrónica y terminó dando a luz a su guagua.

Ocurrió en Las Vegas, cuando Cristina Celis (29) fue al Electronic Daisy Carnival, su tradición hace cinco años, con la única diferencia de que en esta oportunidad estaba embarazada. “No sabía que estaba pasando porque es mi primer bebé”, comentó a 3 News Las Vegas.

Cristina, oriunda de California, tenía entre 31 y 32 semanas de embarazo, por lo que no se preocupó por el hecho de tener que salir del Estado para ir al evento.

“Literalmente tenía una cita con el médico esa mañana que vine (a Las Vegas), así que todo seguía bien”, contó.

Sin embargo, mientras disfrutaba de la música de Zedd, comenzó a sentir algo extraño por lo que “decidí ir a primeros auxilios para que me evaluaran. Luego me trasladaron a la carpa principal”.

Luego de conversar con el personal médico, fue trasladada hasta el Centro Médico Universitario en una ambulancia y “como 15-20 minutos después, nació Izzabella (…) Fue una locura, no me lo esperaba para nada”.

Eso sí, el nacimiento ocurrió semanas antes de la fecha de parto y junto a su novio, Jonny García, decidieron nombrarla Izzabella Daisy García en honor a Zedd.

“Agregamos la ‘Z’ adicional en honor a Zedd porque técnicamente ahí es donde ella se puso de parto”, confesaron.

Por su parte, el reconocido DJ acudió a su cuenta de Twitter luego de escuchar la historia y pidió ayuda para encontrar a los padres.

I heard someone gave birth at the stage DURING MY SHOW 🤯.

Can someone pls help me find the person? I’d like to reach out! https://t.co/rLWiOPRVok

— Zedd (@Zedd) May 22, 2023