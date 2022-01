Las autoridades sanitarias francesas reportaron este martes 4 de enero un récord de más de 270 mil nuevos casos de COVID-19, en las últimas 24 horas.

El gobierno francés incluso advirtió que desde hace algunas semanas la variante ómicron está circulando de manera muy activa y que la cifra de contagiados podría elevarse hasta los 300 mil casos cada 24 horas.

Ante la situación el actual presidente del país Galo, Emmanuel Macron, aseguró en entrevista con el medio local Le Parisien que iba a “molestar” a los no vacunados hasta el final, “limitando al máximo su acceso a actividades de la vida social“.

“Los no vacunados, realmente quiero molestarlos. Y así vamos a seguir haciéndolo, hasta el final. Esa es la estrategia“, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Salud de Francia, Olivier Verán, advirtió que las vacunas no impiden la contaminación, pero si impiden el desarrollo del virus una vez que te contagias, y por ello, sus formas graves”.

“Por cada enfermo vacunado con dosis de refuerzo en reanimación hay 20 enfermos no vacunados“, agregó.

Es relevante consignar que los comentarios del mandatario, se originan en el momento que el gobierno busca impulsar una legislación en el Parlamento que permitirá que la vacunación sea obligatoria para disfrutar de actividades culturales, viajes en tren entre ciudades un disfrutar de un café a partir del 15 de enero de 2022.

“No los voy a meter (a los no vacunados) en la cárcel, no los voy a vacunar por la fuerza. Y entonces, tenemos que decirles: a partir del 15 de enero ya no podrás ir al restaurante. Ya no podrás ir a tomar un café, ya no podrás ir al teatro. Ya no podrás ir al cine”, dijo el jefe de Estado.

No obstante, sus declaraciones generaron algunas reacciones desde la oposición. “Emmanuel Macron dice que ha aprendido a amar a los franceses, pero parece que le gusta especialmente despreciarlos. Podemos fomentar la vacunación sin insultar a nadie ni empujarlos a la radicalización”, señaló Bruno Retailleau, jefe de la bancada republicana del Senado.