La empresaria china Lili Luo, de 34 años, se suicidó en Hong Kong lanzándose al vacío desnuda desde su penthouse ubicado en Yau Tsim Mong en el sur de la península de Kowloon, junto a su hija de 5 meses de edad.

De acuerdo a lo informado por medios como La Vanguardia, la mujer pertenecía a una familia adinerada ya que su madre Lin Luo solía ser presidenta de la compañía inmobiliaria Jinlin Real Estate.

Además, Lili era una reconocida influencer e incluso compartió todo el proceso de su embarazo mediante su cuenta de Instagram.

“Ella es la forma en que Dios me da una perspectiva de la vida. Gracias por aparecer en mi vida amada hija”, escribió la mujer en su última publicación.

Sin embargo, sus cercanos aseguran que Luo atravesaba una depresión post parto, ya que el padre de la menor no quiso casarse con ella.

“Después de quedar embarazada, Luo esperaba casarse con su novio y honrar su relación de manera abierta y oficial. Sin embargo, su novio no estaba preparado para casarse”, afirmó una amiga al portal She The People.