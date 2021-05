(CNN) – El espantoso descubrimiento tomó décadas y para algunos sobrevivientes de la escuela residencial india Kamloops en Canadá, la confirmación de que niños de tan solo 3 años fueron enterrados en terrenos escolares cristaliza el dolor que han llevado toda su vida.

“Perdí mi corazón, fue tanto dolor y dolor escuchar finalmente, para el mundo exterior, escuchar finalmente lo que asumimos que estaba sucediendo allí”, dijo Harvey McLeod, quien asistió a la escuela durante dos años a fines de la década de 1960, en una entrevista telefónica con CNN el viernes.

“La historia es tan irreal, que ayer se volvió real para muchos de nosotros en esta comunidad”, dijo.

La comunidad Tk’emlúps te Secwépemc en el interior sur de la Columbia Británica, donde estaba ubicada la escuela, emitió un comunicado el jueves por la noche en el que decía que se confirmó una “pérdida impensable de la que se habló pero nunca se documentó”.

“El fin de semana pasado, con la ayuda de un especialista en radares de penetración terrestre, salió a la luz la cruda verdad de los hallazgos preliminares: la confirmación de los restos de 215 niños que eran estudiantes de la Escuela Residencial India de Kamloops”, dijo la jefa Rosanne Casimir. de la comunidad Tk’emlúps te Secwépemc.

“Hasta donde sabemos, estos niños desaparecidos son muertes indocumentadas”, dijo en el comunicado.

Durante décadas, McLeod dice que él y exalumnos como él se preguntarían qué les había pasado a sus amigos y compañeros de clase.

“A veces la gente no regresaba, nos alegramos por ellos, pensamos que se habían escapado, sin saber si lo hicieron o lo que les pasó”, dijo McLeod, quien ahora se desempeña como jefe de la banda Upper Nicola de la Columbia Británica.

“Hubo discusiones de que esto pudo haber sucedido, que pueden haber pasado”, dice, y agregó: “Lo que me di cuenta ayer fue lo fuerte que era, de niño, lo fuerte que era estar hoy aquí, porque sé que mucha gente no volvió a casa “.

La escuela Kamloops Indian Residential fue una de las más grandes de Canadá y funcionó desde finales del siglo XIX hasta finales de la década de 1970. Fue inaugurado y administrado por la Iglesia Católica hasta que el gobierno federal se hizo cargo a fines de la década de 1960.

Cerró permanentemente aproximadamente una década después y ahora alberga un museo y una instalación comunitaria con eventos culturales y conmemorativos.

Los líderes comunitarios dicen que la investigación continuará junto con la Oficina del Forense de Columbia Británica y que los funcionarios de la comunidad y del gobierno se asegurarán de que los restos estén resguardados e identificados. La forense en jefe Lisa Lapointe emitió un comunicado diciendo que su oficina se encuentra en una etapa temprana del proceso de recopilación de información.

“Reconocemos la devastación trágica y desgarradora que el sistema de escuelas residenciales canadiense ha infligido a tantos, y nuestros pensamientos están con todos los que están de luto hoy”, dijo.

En 2015, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá publicó un informe que detalla el legado dañino del sistema escolar residencial del país. Miles de niños, en su mayoría indígenas, fueron separados de sus familias y obligados a asistir a escuelas residenciales.

El informe detalla décadas de abuso físico, sexual y emocional sufrido por niños en instituciones gubernamentales y dirigidas por la iglesia.

“Capítulo horrible en la historia canadiense”

“Las noticias que se encontraron en la antigua escuela residencial de Kamloops me rompen el corazón; es un recordatorio doloroso de ese capítulo oscuro y vergonzoso de la historia de nuestro país. Estoy pensando en todos los afectados por esta noticia angustiosa. “El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tuiteó el viernes .

En una entrevista con CNN, Carolyn Bennett, ministra de Relaciones Corona-Indígenas de Canadá, dice que esta revelación habla a todos los canadienses sobre una “verdad muy dolorosa” y un “capítulo horrible en la historia canadiense”.

“Esta fue la razón por la que cinco de los llamados a la acción de la Comisión de la Verdad y Reconciliación querían que nos ocupáramos de los niños desaparecidos y las tumbas sin identificar porque sabían que había mucho más de lo que habían podido averiguar en las audiencias”, agregó. dijo Bennett.

La comisión recomendó 94 llamadas a la acción como remedio y curación. Los grupos de derechos indígenas dicen que se ha actuado sobre muy pocos de ellos, incluida la necesidad de equidad en la salud y la educación entre los niños indígenas y no indígenas.

En 2019, Trudeau dijo que él y su gobierno aceptaron que el daño infligido a los pueblos indígenas en Canadá equivalía a genocidio, y dijo en ese momento que el gobierno avanzaría para “poner fin a esta tragedia en curso”.

McLeod dice que el sistema de escuelas residenciales marcó a generaciones de su familia y el abuso que sufrió en la escuela en Kamloops lo aterrorizó a él, a su familia y a sus compañeros de clase.

“El maltrato que me pasó fue físico, sí, fue sexual, sí, y en 1966 yo era una persona que no quería vivir más, me cambió”, dijo McLeod, comparando el trauma que sufrió con el de un prisionero de guerra.

Dice que ingresó a la escuela en 1966 junto con la mayoría de sus hermanos.

“Siete de nosotros fuimos al mismo tiempo, la misma escuela a la que fueron mi mamá y mi papá, no había una opción, era un requisito, era la ley. Y solo puedo imaginar lo que mi mamá y mi papá, cómo se sintieron, cuando dejaron a algunos de nosotros allí sabiendo lo que vivieron en esa escuela “, dijo.

Como fue documentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, muchos de los niños en las escuelas residenciales no recibieron la atención médica adecuada y algunos murieron prematuramente de enfermedades como la tuberculosis.

La comisión estima que más de 4.000 niños murieron mientras estaban en escuelas residenciales durante un período de varias décadas, pero el informe final de la comisión reconoce que era imposible conocer el número real.

McLeod dice que el descubrimiento de esta semana en su antigua escuela ya ha ayudado a los miembros de la comunidad que él conoce a discutir el abuso que sufrieron y el trauma intergeneracional que ha causado.

Dice que le gustaría dedicarse a la curación y ahora quiere evitar señalar con el dedo o culpar.

“He perdonado, he perdonado a mis padres, he perdonado a mis abusadores, he roto la cadena que me retenía en esa escuela, no quiero vivir más allí pero al mismo tiempo me aseguro de que la gente que no regresaron a casa son reconocidos y respetados y llevados a casa de una buena manera “, dijo.