(EFE) — La Policía de Washington informó este jueves del hallazgo de cinco fetos humanos en una casa de la capital estadounidense, que los medios locales identificaron como la residencia de una conocida activista antiaborto de la ciudad.

Según explicó en una rueda de prensa el asistente ejecutivo del jefe de Policía de Washington, Ashan Benedict, los agentes acudieron a una dirección en el sureste de la ciudad al ser alertados de que allí podía encontrarse material biológico potencialmente peligroso.

Al llegar, los policías hallaron los cinco fetos humanos.

Según la prensa local, la residencia donde se produjo el hallazgo es la de Lauren Handy, de 28 años y directora de activismo del grupo Alzamiento Progresista Ateo Anti Abortista.

Handy fue acusada junto a otras ocho personas el miércoles por el Departamento de Justicia de EE.UU. de conspirar para asaltar una clínica abortista y de erigir un bloqueo para intimidar a los pacientes y trabajadores del centro en 2020.

When I asked anti-abortion activist Lauren Handy what homicide detectives pulled out of her house Wednesday, she only said, “people will freak out when they hear.” @DCPoliceDept now says it found 5 fetuses. @wusa9 pic.twitter.com/9Uvm7JY9dQ

— Nathan Baca (@NathanBacaTV) March 31, 2022