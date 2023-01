Sigue la tensión política: Policía de Brasil encontró minuta con plan para que Bolsonaro siguiera en el poder

Este jueves, la Policía Federal de Brasil continuó con las investigaciones tras la invasión de los bolsonaristas en sedes de los tres poderes del Estado. De esta forma, allanaron la casa de Anderson Torres, ex Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, encontrando una minuta que detallaba un plan para que el ex mandatario continuara en el poder. Según el documento, pretendían instaurar un Estado de Defensa en la sede de Tribuna Electoral para desconocer la victoria del Lula da Silva. El ex funcionario de Gobierno dijo que nunca planearon un Golpe de Estado.