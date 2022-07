“No tenía ningún familiar cerca”: Enfermera adoptó al perro de una adulta mayor terminal que falleció

Una triste historia, pero con final feliz, fue la que se dio a conocer en Estados Unidos, donde una enfermera adoptó al perro del paciente terminal que cuidaba, quien lamentablemente falleció.

Todo ocurrió en el condado de Gwinnett, Georgia, donde la trabajadora de la salud Kim Still le prometió a su paciente, una adulta mayor con quien tenía una gran conexión, que cuidaría de su mascota.

“Nunca podría haber imaginado la conexión que desarrollas con algunas personas cuando las cuidas”, contó Still a WSB-TV 2, quien trabaja en el área hace cuatro años.

Además, indicó que fue su paciente y su perro, Jax, quienes la ayudaron a ella y “cambiaron su vida”.

“Simplemente cambiaron mi vida por completo”, aseguró sobre la mujer, quien estaba preocupada del futuro de su mascota cuando muriera.

“Ella no tuvo hijos. Ella no tenía ningún familiar cerca. Así que todo lo que realmente tenía era este perro”, explicó. “Estaba muy preocupada de que no le dieran una buena oportunidad y posiblemente lo sacrificaran si no salía del refugio”, agregó.

Con respecto a Jax, la enfermera comentó que “nunca me voy a deshacer de él. Es tan dulce. Es uno de los perros más amorosos de la historia”.