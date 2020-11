(CNN) – Respirando pocas palabras, un enfermero luchó por grabar un video para su familia horas antes de morir de COVID-19.

Sergio Humberto Padilla Hernández preparó su último adiós a su familia, mientras se aferraba a la esperanza de poder recuperarse.

“Bueno, pues, llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy”, dijo.

“Voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, no más que me recupere y vamos a seguir adelante”, continuó.

El joven afirmó que “yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”.

Sin embargo, el trabajador de primera línea falleció el 6 de noviembre, pocas horas después de ser intubado en el hospital donde trabajaba en Cuauhtémoc, México, dijo su familia. Solo tenía 28 años.

México ha tenido más de 986.000 casos de COVID-19 y 96.430 personas han muerto desde que comenzó la pandemia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. El país ocupó el puesto 11 en casos globales, hasta el jueves por la noche.

El saldo de la muerte de Hernández es otra herida profunda que el virus ha dejado en el corazón colectivo de la familia. La hermana de Hernández, Dolores Padilla Hernández, falleció de COVID-19 el 8 de agosto a los 30 años, le dijo a CNN su primo Adalberto Hernández.

Casi toda la familia se enfermó por el virus este año, dijo. La madre de Padilla Hernández estuvo hospitalizada por un tiempo y su padre recibe oxígeno en casa, dijo su prima. La hermana gemela de Dolores y su hija también enfermaron.

Hasta ahora, la esposa de Padilla Hernández, Denise Hernández, y su hijo de 5 años, Sergio Hernández III, se han mantenido saludables. Pero ahora tienen que afrontar una vida sin marido y padre.