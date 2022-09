No es un meme: Gobierno argentino enfrenta crisis por escasez de láminas de álbum del mundial

En medio de las crisis que afectan a Argentina, desde la inflación al intento de asesinato de Cristina Kirchner, se suma una nueva: la escases de aminas del mundial de fútbol que se disputará este año.

No, no es una broma. Quizás conoces a alguien que esté juntando el álbum de Qatar 2022, incluso tú mismo, entonces sabrás de lo que hablamos. En caso de que no estrés enterado, acá te contamos.

“Paninigate” es llamado en el país trasandino esta situación que ha escalado hasta la Casa Rosada y que tiene molestos a muchos fanáticos del fútbol que no han podido obtener las láminas necesarias para completar su álbum.

Esta demanda que ya se ha convertido en un tema de Estado y llegó al más alto nivel luego de que agrupación de quisosqueros se reunieran con el gobierno en la Secretaria de Comercio, donde se abordó esta escasez.

Entre sus exigencias destaca que se les entreguen los sobres con las “figuritas”, como le dicen a las láminas, de manera equitativa, ya que -dicen- la empresa ha privilegiado las estaciones de servicios, entre otros locales para vender los productos.

¿Y adivinan cuál es la lamina más rara y, por ende, más cara de conseguir? La de Lionel Messi.