Cuatro años de matrimonio llevaban Mary Turner y Will Jordan, cuando ella se dio cuenta que su esposo tenía otra familia, cinco prometidas y 13 hijos.

La traición sufrida la motivó incluso a escribir un libro, donde cuenta la relación con un hombre al que califica de “psicópata”.

Motivada por el hecho de querer una figura paterna para su hija, la pareja se casó en Reino Unido y tuvieron dos hijos. Todo era felicidad, hasta que Turner recibió la llamada de una mujer, quien aseguraba ser la esposa de Jordan y madre de sus cinco hijos.

“Me había estado diciendo mentiras descaradas. No sólo tenía al menos seis hijos cuando lo conocí en el año 2000, sino que su mujer y la niñera estaban embarazadas de él”, relató en febrero al Daily Mail.

Pero eso no queda ahí, porque la mujer también descubrió que su marido era un delincuente sexual condenado, que tenía cinco prometidas, dos esposas (incluida ella), 13 hijos y que la había estafado.

Tras admitir bigamia y pasar dos años y medio en la cárcel por obtener fondos mediante engaño, Jordan fue liberado y deportado a Estados Unidos, donde engañó a otras mujeres.

Una de ellas fue Mischele Lewis, una enfermera de 36 años que creó un plan junto a Turner para arrestar al hombre. Las mujeres lo lograron y Jordan fue nuevamente encarcelado, saliendo en libertad en 2017.

Para que las mujeres detectaran signos reveladores de personas como su ex esposo, Turner decidió escribir un segundo libro titulado The Psychopath, además del primero, The Bigamist.

El escrito fue publicado en marzo de este año y a 15 años de lo sucedido. En esa línea, hace recién un mes, la mujer reconoció al diario The Scotsman que finalmente hoy siente que ha recuperado su vida después de pasar por el “infierno en la tierra”.

Click here: https://t.co/q6K8QbYYz6 … for my chat with @Mischele2k2 about my new book #ThePsychopath published by Little a @amazonpub today!

I’ll be here to answer your questions using #ThePsychopath #AsktheAuthor pic.twitter.com/uHe5fsrL2n

— Mary Turner Thomson (@TheBigamistBook) March 1, 2021