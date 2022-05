Esposo de profesora asesinada en Texas muere de infarto tras visitar memorial en escuela

Durante el pasado martes se registró un masivo tiroteo en una escuela de Texas, hecho que dejó a 19 menores de edad fallecidos.

Asimismo, se confirmó el deceso de dos profesoras que estaban al interior de la sala de clases. Entre ellas, se encontraba Irma García, maestra de 46 años de edad que hacía clases en la escuela Robb Elementary School desde hace 23 años. Incluso en 2019 fue reconocido por su labor.

La víctima del fatal suceso estaba casada y tenía cuatro hijos. No obstante, la tragedia no quedó allí, ya que durante la presente jornada se confirmo la muerte del esposo de Irma, Joe García, quien habría sufrido un ataque al corazón según el medio local The Dallas Morning News.

“Vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al duelo“, escribió en Twitter John Martínez, sobrino de la pareja, quien calificó el suceso como “extremadamente desgarrador”.

“Realmente no tengo palabras para describir cómo nos sentimos todos, por favor oren por nuestra familia, Dios tenga misericordia de nosotros, esto no es fácil“, añadió.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

