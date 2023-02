Por tercera vez en una semana: Estados Unidos derribó objeto no identificado posado en Canadá

Por tercera vez en una semana: Estados Unidos derribó objeto no identificado posado sobre el cielo en Canadá

Por tercera vez en tan solo una semana, un avión de combate estadounidense derribó un objeto no identificado que estaba posado sobre el cielo de su país vecino, Canadá, durante el pasado sábado.

La orden de abatir este objeto fue solicitada por el propio presidente canadiense, Justin Trudeau, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos y Canadá.

“Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense. @NORADCommand derribó el objeto sobre el Yukón. Los aviones canadienses y estadounidenses fueron codificados y un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto“, escribió el mandatario canadiense en su cuenta de Twitter.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

