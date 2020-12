Este domingo, un hombre armado abrió fuego durante una actuación de coro al aire libre en los escalones de la Iglesia Catedral de San Juan el Divino en el Upper West Side de Nueva York.

Según información preliminar, el tirador fue baleado y herido por la policía.

El portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, el sargento Edward Riley, dijo que el pistolero había disparado contra la policía, pero se creía que ningún oficial o transeúnte resultó herido.

El sospechoso, que no fue identificado, fue trasladado de urgencia a un hospital local en estado crítico, dijo el sargento.

El tiroteo ocurrió fuera de la histórica catedral de la Diócesis Episcopal de Nueva York, en Amsterdam Avenue y West 112th Street en Manhattan, en medio de una actuación de coro de villancicos.

Noticia en desarrollo…

#BREAKING Man shot by police after shooting at Manhattan cathedral pic.twitter.com/z6zPkaY7yw

Roads closed and huge police operation after gunmen open fire following a Christmas carol service at St John's cathedral in Manhattan, New York. pic.twitter.com/9RPMIDJwXl

— Voice Of Wales (@VoiceOfWales) December 13, 2020