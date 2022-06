“La devastadora verdad”: Estrella de Orange Is The New Black contó por qué decidió abortar

El viernes 24 de junio marcó un antes y un después en la historia de los derechos de las mujeres en EE.UU., luego de que la Corte Suprema de ese país anulara la sentencia conocida como Roe v. Wade, la que garantizaba desde 1973 el derecho a abortar.

Debido a esto, se espera que una parte importante, casi la mitad, de los estados decreten su ilegalidad y se prohíba la interrupción voluntaria del embarazo.

En repuesta a la decisión del máximo tribunal estadounidense (que se adoptó por una decisión 5 contra votos), miles de mujeres salieron a protestar y otras han relatado experiencias personales sobre sus abortos y por qué debieron optar por el procedimiento.

Entre ellas destaca Laura Prepon, una de las protagonistas de Orange Is The New Black, quien usó su cuenta en redes sociales para narrar ese momento, lo que significó en su vida y la frustración que siente por la anulación del fallo.



“Uno de los peores días de mi vida fue cuando tuve que tomar la decisión de terminar con mi embarazo en el segundo trimestre”, comenzó diciendo la actriz que dio vida a Alex Vause en la popular serie.

Y continuó explicando que “la devastadora verdad es que descubrimos que el feto no sobreviviría todo el embarazo y que mi vida estaba en riesgo también”.

Sin embargo, destacó que “en ese momento tuve una opción”.

Tras esto, agregó que “todas tienen historias para buscar este procedimiento médico y empatizo con quienes han tenido que enfrentar esta decisión imposible”.

“Pido por todas nosotras para que podamos recuperar el control sobre nuestros cuerpos”, concluyó.

Everyone has their own story for seeking out this medical procedure and I empathize with anyone who’s been faced with this impossible decision. I am praying for all of us, that we can get through this challenging time and regain agency over our own bodies.

— Laura Prepon (@LauraPrepon) June 27, 2022