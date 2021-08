La crisis en Afganistán está lejos de dar tregua, sobre todo después que Estados Unidos anunciara que el 31 de agosto concretaría el retiro de las últimas tropas que se mantienen en dicho territorio. Por lo tanto, la tensión en Kabul ha aumentado en la espera de las evacuaciones de los ciudadanos norteamericanos.

Recientemente, Estados Unidos le pidió a los ciudadanos que se mantienen en la capital afgana, que no se acerquen al aeropuerto debido a que hay una elevada amenaza de un ataque terrorista. Todo esto debido a la preocupación en torno a lo que podría ocurrir con Al Qaeda, grupo que sigue operando en células cerca de Pakistán.

Un temor que se suma al hecho de que el próximo martes 31, cuando finalmente todas las tropas se retiren, los talibanes podrán acceder al control del aeropuerto de Kabul. De todas maneras, el secretario de Estado de EE.UU. se comprometió a que los coterráneos puedan seguir saliendo de Afganistán. Sin embargo, las dudas se mantienen.

En dicho contexto, Zahra, estudiante afgana que cursa la carrera de Medicina en la Universidad de Chile, habló en Conexión Global de CNN Chile y por primera vez mostró su rostro en televisión.

En conversación con la periodista Mónica Rincón, entregó detalles sobre las listas negras que mantendría el grupo terrorista y en las que precisamente estaría el nombre de su hermana, quien es profesora universitaria.

El testimonio de Zahra

“En mi familia no somos de las mujeres que se callan. Mi padre es profesor, entonces somos más activos en la sociedad, y mi hermana se divorció. Como es mujer divorciada, independiente, y profesora universitaria, obviamente que no iba a caer bien en los ojos de los talibanes”, dijo.

“De lo poco que hablé con mi hermana, ella dijo que recibe llamadas de un compañero de trabajo, otro profesor de la universidad, y le dice’ profesora esté donde esté, arranque, porque su nombre está en la lista y los talibanes la van a buscar’“, contó Zahra.

Estas listas a las que hizo referencia, son para realizar matrimonios forzados de mujeres, pero “también para callarla”.

Al comienzo de la toma del poder de los talibán, Zahra indicó que prefirió no ver las noticias, pero “hasta que yo veo que ya todo el país estaba cayéndose, y revisé las noticias y me di cuenta que el ex presidente vendió al país“, ya que “los talibanes conquistaron al país sin ninguna guerra”.

Ante este suceso, afirmó que llamó a su hermana y fue entonces que ella le reveló que estaba siendo perseguida y escribiendo cartas a diferentes embajadas para pedir refugio. Fue entonces que Zahra escribió un mensaje en Facebook que fue respondido por la Asociación Doctora Mamá, y luego fue contactada por José Peralta de la Universidad de Chile, contándole que Simón Boric, encargado de comunicaciones de la casa de estudios, haría un puente con Cancillería para traer a su hermana al país.

Asimismo, aseveró que lo primero que hará cuando su hermana pueda llegar a salvo a Chile será “abrazarla” y decirle que “moví medio mundo por ella y si es necesario lo vuelvo a hacer. Y que no está sola”, detallando que no la ve hace 14 años.

Finalmente, Zahra manifestó que no cree que los talibanes hayan cambiado y que “ellos mienten”. Y aclaró que desde su llegada a Chile quiso usar su velo como parte de la cultura afgana, sin embargo, ahora decidió sacárselo “a modo de protesta contra lo que están haciendo los talibanes”.