Estudiante arriesga 30 años por golpear a profesora que le quitó Nintendo Switch

Una brutal agresión quedó registradas en las cámaras de seguridad de una escuela de Estados Unidos que muestra cómo un alumno golpeó a su profesora luego que ella le quitara una consola portátil.

Brendan Depa arriesga hasta 30 años de cárcel por haber agredido a su profesora, Joan Naydich, quien le arrebató una Nintendo Switch que el estudiante llevaba largo tiempo usando.

De acuerdo con lo informado por el medio televisivo WKMG de Orlando, el hecho se produjo en febrero de este año, momento en que el estudiante tenía 17 años, y culminó con la docente hospitalizada producto de la gravedad de las lesiones.

Fue la misma Naydich quien denunció la agresión y por el delito Depa fue trasladado a rehabilitación. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, fue procesado por el delito grave en primer grado por agresión agravada, lo que hace que arriesgue 30 años de prisión.

Antecedentes del estudiante

De acuerdo con lo recabado por la policía, Brendan contaba con antecedentes por golpear a otras personas, en al menos tres oportunidades que lo llevaron a ser detenido.

Además, la entidad dio a conocer las fuertes palabras que entregó el agresor respecto a lo sucedido aludiendo que volvería a atacar a la profesora de ser necesario e incluso la habría amenazado de muerte.

Docente desmintió haberle quitado la consola

Pese a lo expuesto, hace unos días se conoció la versión de la maestra, quien negó haber sido golpeada por arrebatar una consola.

“Sólo quiero dejar las cosas claras. Nunca le quité el Nintendo Switch. De cualquiera que haya leído o escuchado de manera diferente, me dijeron que lamentablemente se trataba de información errónea”, explicó en una colecta que se realiza a través de Go Fund Me.

“Tengo la esperanza de que la concientización tras este incidente se extienda por todas partes. Eso evitará que cualquier otra persona tenga que lidiar con el trauma, la curación física y la interrupción de la vida cotidiana que esto ha causado”, agregó.

Revisa el video a continuación

El video contiene imágenes sensibles*.

🇺🇲 | El adolescente de Florida que golpeó a una maestra hasta dejarla inconsciente después de que le confiscaran su videojuego Nintendo Switch en la escuela se declaró culpable del cargo de delito grave. Brendan Depa enfrenta hasta 30 años de prisión por la brutal paliza. Su… pic.twitter.com/NS3cuz2bYH — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 1, 2023

Síguenos en